Военнослужащие группировки войск Российской Федерации «Запад» за счет применения дрона-камикадзе «Ланцет» сумели уничтожить танк Т-64 Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время боев, которые ведутся на Купянском направлении.
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