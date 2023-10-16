Guardian предупредила Киев о намерениях Трампа оставить Украину без денег

Британское издание полагает, что влияние Трампа на конгресс лишит Украину финансирования.Британская газета Guardian выпустила статью, в которой написала о большом идеологическом влиянии Дональда Трампа, выражающаяся в лозунге "Америка прежде всего", на представителей республиканской партии, заседающих в конгрессе США.