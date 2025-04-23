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Ги Буше о 3-4 в серии с «Локомотивом»: «Авангард» был далек от того, что сейчас, когда я пришел. Игроки проделали огромную работу, чтобы попасть в плей-офф»

Омский клуб проиграл «Локомотиву» (2:3 ОТ) и завершил сезон, уступив 3-4 в серии второго раунда Кубка Гагарина.

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