Ничего негативного

Новые правила предоставления платных медицинских услуг вступают в силу с 1 сентября 2023 года. Некоторые СМИ распространили информацию, что часть обычно бесплатных услуг, в том числе касающихся неотложной помощи, станет оказываться за деньги.
Новые правила предоставления платных медицинских услуг вступают в силу с 1 сентября 2023 года. Некоторые СМИ распространили информацию, что часть обычно бесплатных услуг, в том числе касающихся неотложной помощи, станет оказываться за деньги.
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