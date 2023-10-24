Иракские вооруженные группировки заявили об атаке на базу США в Сирии

Представитель радикальной шиитской группировки «Исламское сопротивление Ирака» заявили о том, что им удалось обстрелять военную базу Соединенных Штатов Хараб Аль-Джир, расположенную в северо-восточной части Сирии.
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