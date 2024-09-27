Адвокат Почуев заявил, что приговор поможет Панину получить политическое убежище

Вынесенный приговор по делу об оправдании терроризма только поможет Алексею Панину получить политическое убежище за рубежом в странах, где законодательство России не признается или существует другая юрисдикция.
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