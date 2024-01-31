Индексы США показали разнонаправленное закрытие в преддверии заседания ФРС

Индекс S&P 500 завершил сессию вторника около нуля, потеряв 0,06%. Инвесторы не спешат занимать какие-либо позиции до решения ФРС по ставке, и желают услышать комментарии главы ведомства по поводу планируемого смягчения монетарной политики.