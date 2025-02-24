Судебный пристав в Венгерово раскрыл тайну должника

Судебный пристав нашел должника, который сменил имя. Мужчина занимался незаконной охотой. На его имя был выписан документ о взыскании ущерба в размере 240 тысяч рублей, однако по указанным данным должника обнаружить не удалось.
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