Это первый в мире ноутбук с 64-поточным процессором. Sugon дразнит изображением некой мобильной рабочей станции

Пока неясно, что там за процессор Компания Sugon номинально анонсировала ноутбук, который называет первой в мире мобильной рабочей станцией с 64-потоковым процессором.
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