📍История тельняшки - главного атрибута одежды моряков. Тельняшка или тельник - это нательная полосатая рубашка, которую носят военнослужащие.
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📍История тельняшки - главного атрибута одежды моряков. Тельняшка или тельник - это нательная полосатая рубашка, которую носят военнослужащие.