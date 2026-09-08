В Обнинске из-за дорожных работ перекроют поворот на Белоусово

Перекрытие связано с работами по реконструкции трассы М-3, водителям предлагают объехать перекрытый участок через перекресток «Киевки» и «Варшавки»Вечером и ночью 10 и 11 сентября, с 19:00 по 7:00 следующего дня, будет перекрыто движение по дороге 29Н-170, которая обеспечивает поворот с трассы М-3 в Обнинске на Белоусово.