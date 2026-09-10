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ДумаТВ

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Путин поручил МВД организовать подготовку трудовых мигрантов к жизни в РФ

Путин поручил МВД организовать подготовку трудовых мигрантов к жизни в РФ

Владимир Путин поручил организовать подготовку трудовых мигрантов к жизни и работе в России. Он подчеркнул, что эта задача требует участия не только миграционной службы МВД, но и всего правительства.

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