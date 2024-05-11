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Чек-лист на пикник: куда поехать на природу, как правильно мариновать шашлык

Чек-лист на пикник: куда поехать на природу, как правильно мариновать шашлык

Пикник на обочине «Шашлык женских рук не терпит!» Помните эту сакраментальную фразу из замечательного советского фильма? А вот что шашлык любит, так это красивые локации, дружеское общение и проверенные способы приготовления.

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