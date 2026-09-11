В Приморье запретили ввоз почти тонны заражённого перца из Китая

Партию из 940 кг свежего зелёного перца из Китая запретили ввозить в Приморье после обнаружения вируса коричневой морщинистости плодов томата, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на региональное управление Россельхознадзора.
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