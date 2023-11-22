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Военное обозрение

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Шведские корветы Visby получат зенитное ракетное вооружение

Шведские корветы Visby получат зенитное ракетное вооружение

Корветы типа Visby в море. Фото Минобороны Швеции Военно-морские силы Швеции и их подрядчики продолжают подготовку модернизации корветов типа Visby, и становятся известны новые подробности этого проекта.

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