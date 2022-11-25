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Андрей Коваленко об игре сына: «Есть эпизоды, когда он пытается сыграть излишне красиво и делает лишнюю передачу»

Андрей Коваленко высказался об игре своего сына форварда «Торпедо» Николая Коваленко. – Ваш сын с 23 очками (9+14), набранными в 26 матчах чемпионата, установил сезонный рекорд.

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