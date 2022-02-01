Бывшие полицейские из Раменского района получили реальные сроки за превышение полномочий

Как установил суд, бывший начальник отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков отдела уголовного розыска МУ МВД России «Раменское», его заместитель, а также четверо их подчиненных с августа 2016 года по февраль 2019 года, чтобы улучшить показатели своей работы, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении наркоманов в городе Бронницы и Раменского района Московской области, производили незаконные задержания, применяя к задержанным физическую силу, подбрасывали им наркотики и психотропные вещества.