Русская народная песня «Вот кто-то с горочки спустился», созданная композитором Валентином Сергеевичем Левашовым в 1951 году, является неотъемлемой частью культуры и истории русского народа, об это сообщает SevastopolMedia.
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