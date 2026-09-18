Мендель раскрыла шокирующую правду: Зеленский дважды лично отверг мир!

Представьте: шанс на мир висит в воздухе, а человек, от которого многое зависит, говорит «нет». Именно такую картину нарисовала Юлия Мендель, которая когда-то была голосом Владимира Зеленского перед всей страной и миром.
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