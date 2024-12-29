НХЛ может наказать «Даллас» за проведение тренировки во время рождественской паузы

Национальная хоккейная лига (НХЛ) ведет расследование в отношении «Далласа» по поводу возможного нарушения коллективного трудового соглашения (Collective Bargaining Agreement, CBA) со из-за проведения тренировки во время рождественской паузы, сообщает The Athletic.
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