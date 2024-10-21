В день Белых журавлей в Новоаннинском пройдет акция памяти павших воинов 22 октября, в День Белых журавлей Центр молодёжи проведет акцию в честь памяти воинов, павших на полях сражений во всех войнах.
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В день Белых журавлей в Новоаннинском пройдет акция памяти павших воинов 22 октября, в День Белых журавлей Центр молодёжи проведет акцию в честь памяти воинов, павших на полях сражений во всех войнах.