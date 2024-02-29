В Петербурге появилась единая онлайн-база городской недвижимости

В ней можно посмотреть характеристики и фотографии объектов. По поручению губернатора Александра Беглова для удобства предпринимателей в Петербурге создали единую онлайн-базу городской недвижимости, которую город предлагает в аренду или в собственность.
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