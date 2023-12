Разработчики игры “Devil May Cry: Peak of Combat” анонсировали стрим, на котором поделят...

Разработчики игры “Devil May Cry: Peak of Combat” анонсировали стрим, на котором поделятся датой релиза игрыРазработчики из студии NebulaJoy, которые под контролем CAPCOM разрабатывают игру Devil May Cry: Peak of Combat опубликовали дату проведения официального стрима, на котором будут объявлены дата релиза игры.