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В Казанской мечети «Кул Шариф» продолжается непрерывное чтение Куръана

В Казанской мечети «Кул Шариф» продолжается непрерывное чтение Куръана

Непрерывное чтение Куръана в Казанской мечети «Кул Шариф» уже длится 3350 дней. С 2 января 2015 года муфтий РТ Камиль хазрат Самигуллин инициировал это мероприятие, которое продолжается без перерывов до сегодняшнего дня.

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