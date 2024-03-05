В Казанской мечети «Кул Шариф» продолжается непрерывное чтение Куръана

Непрерывное чтение Куръана в Казанской мечети «Кул Шариф» уже длится 3350 дней. С 2 января 2015 года муфтий РТ Камиль хазрат Самигуллин инициировал это мероприятие, которое продолжается без перерывов до сегодняшнего дня.
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