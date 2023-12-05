Подсудимый приговорен к 2,5 годам лишения свободы условно за незаконную рубку леса

Южно-Сахалинский суд признал виновным и.о. директора Восточного лесного хозяйства по уголовному делу о незаконной рубке леса в особо крупном размере и назначил ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно и ареста имущества, сообщил ТАСС из суда.