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Подсудимый приговорен к 2,5 годам лишения свободы условно за незаконную рубку леса

Подсудимый приговорен к 2,5 годам лишения свободы условно за незаконную рубку леса

Южно-Сахалинский суд признал виновным и.о. директора Восточного лесного хозяйства по уголовному делу о незаконной рубке леса в особо крупном размере и назначил ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно и ареста имущества, сообщил ТАСС из суда.

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