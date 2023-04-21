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Пользователи Сети испугались третьей мировой после слов Зеленского об Украине и НАТО

Пользователи Сети испугались третьей мировой после слов Зеленского об Украине и НАТО

Украинский президент Владимир Зеленский столкнулся с волной критики со стороны пользователей Twitter после своего заявления о вступлении Киева в НАТО.

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