"Убойное сочетание": У армии России новый "враг" - украинцы отошли на второй план

Бойцы из батальона "Восток" сообщили в своём телеграм-канале, что ситуация на фронте нестабильная. На текущий момент наступательные действия временно остановлены, поскольку свою лепту внесли погодные условия.
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