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Предотвращен теракт в Тюмени

Предотвращен теракт в Тюмени

В Тюмени предвотращен теракт. Террорист ликвидирован при задержании.Предотвращен теракт в ТюмениВ Тюменской области возбуждено уголовное дело по фактам подготовки к террористическому акту и посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

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Комментарии
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Вера смелых
Очень, очень надеюсь ь  что наши парни не пострадали...  А эта хохлядь так и должна была подохнуть.
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1 м.
Александр Почекунин
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1 м.
Александр Почекунин
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1 м.