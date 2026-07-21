В Тюмени предвотращен теракт. Террорист ликвидирован при задержании.Предотвращен теракт в ТюмениВ Тюменской области возбуждено уголовное дело по фактам подготовки к террористическому акту и посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
Предотвращен теракт в Тюмени
Комментарии
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Вера смелых
Очень, очень надеюсь ь что наши парни не пострадали... А эта хохлядь так и должна была подохнуть.
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1 м.
Александр Почекунин
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1 м.
Александр Почекунин
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1 м.
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