Внук Шарля де Голля, Пьер де Голль, выразил желание, чтобы будущий лидер Франции обладал качествами президента Владимира Путина.
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