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Царьград

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Пьер де Голль желает, чтобы новый лидер Франции был как Путин

Пьер де Голль желает, чтобы новый лидер Франции был как Путин

Внук Шарля де Голля, Пьер де Голль, выразил желание, чтобы будущий лидер Франции обладал качествами президента Владимира Путина.

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