Перед выездом в Самару Семака расспросили о Сантосе, Энрике, Дзюбе и 34-градусной жаре на Волге

- Сегодня утром проходили беговой тест Дуглас Сантос и Луис Энрике, вернувшиеся на днях. По вашему опыту, когда стоит хотя бы примерно рассчитывать на их возвращение в команду и участие в игре? – вопрос наставнику сине-бело-голубых Сергею Семаку перед выездом в Самару на матч 1-го тура нового сезона чемпионата России с «Акроном».