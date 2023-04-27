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Мадрид (WTA). 2-й круг. Мирра Андреева сыграет с Хаддад Майя, Самсонова – с Заневской, Соболенко встретится с Кырстей, Гарсия – с Путинцевой

15-летняя Мирра Андреева встретится с Беатрис Хаддад Майя. Сетка здесь. Mutua Madrid Open Мадрид, Испания 25 апреля – 7 мая 2023 WTA 1000 Призовой фонд – 7 652 174 долларов Открытые корты, грунт Второй круг Беатрис Хаддад Майя (Бразилия)  Мирра Андреева (Россия) Дата проведения 27 апреля, 12.

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