Замглавы Совбеза Медведев: противники России в СВО сейчас терпят поражение

Противники Москвы в ее специальной военной операции (СВО) в настоящий момент терпят поражение. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал BRIEF, выступил заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев.
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