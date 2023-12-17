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Замглавы Совбеза Медведев: противники России в СВО сейчас терпят поражение

Замглавы Совбеза Медведев: противники России в СВО сейчас терпят поражение

Противники Москвы в ее специальной военной операции (СВО) в настоящий момент терпят поражение. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал BRIEF, выступил заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев.

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