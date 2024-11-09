Аналитик допустил переговоры Украины и России благодаря усилиям Трапа

Вице-президент Женевского международного института исследования проблем мира Жиль-Эмманюэль Жаке заявил, что избранный новым президентом США Дональд Трамп может повлиять на Украину, чтобы подтолкнуть ее к переговорам с Россией.
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