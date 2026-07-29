Офис президента Украины обратился к генеральному прокурору страны с предложением рассмотреть вопрос о возможном возбуждении уголовного дела против президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Киев готовит уголовное дело против Лукашенко
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Vladimir Lioubimcev
Кто бы еще вякал против Лукашенко, только не из Куева.
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1 м.
Руслан Богомолов
Пусть Батька ещё раз извинится перед Зеленским, мамой поклянётся, что не будет воевать против Куева и даже защищать союзника-Россию, если что. Тогда может уговорит бандеровцев не сжигать очередную Хатынь, а самому отделаться условным сроком.
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1 м.
Алексей Тан
Очень похоже!.... что ШОУ-ИГРИЩА... с ГрязновоТВ-2" вечера, перекочевали в земли тех!... кто эти и ПОРНО-ШОУ и разыгрывал.😂🤣🤠. это Ким.
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1 м.
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