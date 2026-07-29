Vladimir Lioubimcev Кто бы еще вякал против Лукашенко, только не из Куева.

Руслан Богомолов Пусть Батька ещё раз извинится перед Зеленским, мамой поклянётся, что не будет воевать против Куева и даже защищать союзника-Россию, если что. Тогда может уговорит бандеровцев не сжигать очередную Хатынь, а самому отделаться условным сроком.