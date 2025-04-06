«Ухватился за эту историю»: Пригожин признался, что он создал сценический образ Шаляпина

Иосиф Пригожин признался, что он создал сценический образ Прохора Шаляпина. Продюсер вспомнил, как он вместе с Виктором Дробышем придумали псевдоним для артиста и образ покорителя взрослых и богатых женщин.
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