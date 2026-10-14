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Аргументы и Факты

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Лавров и Ван И обсудили отношения с США, конфликты вокруг Ирана и Украины

Лавров и Ван И обсудили отношения с США, конфликты вокруг Ирана и Украины

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Китая Ван И на встрече в Баку обсудили отношения с США, а также ситуацию вокруг украинского и иранского кризисов, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

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