ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ ДЛЯ МИГРАНТОВ. ЕСТЬ ЛИ НАЦИОНАЛЬНОСТЬ У ПРЕСТУПНОСТИ?

Виталий Грицков

Как-то очень странно: у гостеприимства национальность - есть, и всегда была, а вот у преступности - нет!!!! С чего бы это? Поганой метлой все эти т.н. "диаспоры", которые только и делают, что с пеной у рта отмазывают своих отморозков. Это ещё называется "пятая колонна" - "диаспора"!