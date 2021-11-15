ФОТО: JONAS PETROVAS / SHUTTERSTOCK.COM Инцидент, случившийся в Новых Ватутинках, где четверо мужчин напали на отца с ребёнком и его приятеля, по-прежнему остаётся одной из самых горячих тем.
ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ ДЛЯ МИГРАНТОВ. ЕСТЬ ЛИ НАЦИОНАЛЬНОСТЬ У ПРЕСТУПНОСТИ?
Комментарии
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Виталий Грицков
Как-то очень странно: у гостеприимства национальность - есть, и всегда была, а вот у преступности - нет!!!! С чего бы это? Поганой метлой все эти т.н. "диаспоры", которые только и делают, что с пеной у рта отмазывают своих отморозков. Это ещё называется "пятая колонна" - "диаспора"!
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