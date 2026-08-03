«Ковентри» Лэмпарда и еще два клуба АПЛ контактируют с «Челси» по Мудрику

«Челси» получил множество запросов по украинскому вингеру Михаилу Мудрику, который вновь может соревноваться после«Челси» получил множество запросов по украинскому вингеру Михаилу Мудрику, который вновь может соревноваться после сокращения дисквалификации за допинг.
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