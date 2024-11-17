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Do Rzeczy: Маск издевается над Зеленским, высмеивая слова о независимости Киева

Do Rzeczy: Маск издевается над Зеленским, высмеивая слова о независимости Киева

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск "издевается" над украинским лидером Владимиром Зеленским, высмеивая его заявление о том, что избранный президент США Дональд Трамп не сможет заставить Украину сесть за стол переговоров с Россией.

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