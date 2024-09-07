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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кривцов допустил, что «Краснодар» пройдет сезон в РПЛ без поражений: «Реально при хороших оборонительных действиях и везении»

После 7 туров «быки» занимают в таблице 2-е место, отставая от «Зенита» на 2 очка после четырех побед и трех ничьих.

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