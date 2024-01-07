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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Нкунку пропустит до 3 недель из-за травмы бедра. У форварда лишь 4 матча за «Челси» с лета 2023-го

Нкунку пропустит до 3 недель из-за травмы бедра. У форварда лишь 4 матча за «Челси» с лета 2023-го

Напомним, вчера нападающий «Челси» пропустил матч Кубка Англии с «Престоном» (4:0). Главный тренер «синих» Маурисио Почеттино сообщил, что Нкунку получил травму бедра во время тренировки.

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