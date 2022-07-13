Журнал «Профиль»

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В России не будут вводить новые ограничения из-за COVID-19

В России не будут вводить новые ограничения из-за COVID-19

Введение каких-либо ограничений из-за роста числа выявленных случаев коронавирусной инфекции в России не требуется, хотя в штаммовом составе инфекции в стране появляется всё больше вариантов омикрона, которые отличаются повышенной заразностью.

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