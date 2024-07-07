Посол Толченов заявил о формировании "команды России" в Индонезии

В Индонезии формируется "команда России" из продвигающих интересы РФ организаций. Об этом РИА Новости рассказал Сергей Толченов в первом интервью после назначения новым послом Российской Федерации в Индонезии.
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