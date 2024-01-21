Хищный детёныш обратил в бегство косолапого наглеца

Юный представитель медвежьего семейства имел неосторожность напасть на вольер с отдыхающими тигрятами, когда один из кошачьих хищников подкрался сзади и после непродолжительной потасовки, вынудил косолапого детёныша спасаться бегством.
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