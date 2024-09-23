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Царьград

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«Царьград» публикует график отключений света в Чите с 23 по 28 сентября

«Царьград» публикует график отключений света в Чите с 23 по 28 сентября

Когда и где не будет света в забайкальской столице на этой неделе, рассказали в «Читаэнерго».В Чите с 23 по 28 сентября будут чинить электросети и проводить диагностику оборудования.

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