«Бавария» хочет подписать Мазрауи или Думфриса. Клубу нужен правый защитник

«Бавария» хочет подписать Нуссаира Мазрауи или Дензела Думфриса. Мюнхенский клуб по окончании сезона намерен укрепить позицию правого защитника, сообщает  Goal со ссылкой на SportBild.

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