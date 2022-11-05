Этот таинственный мир

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Почему некоторые исследователи считают древних правителей Египта не совсем людьми?

Почему некоторые исследователи считают древних правителей Египта не совсем людьми?

Почему некоторые смелые исследователи считают древних правителей Египта не совсем людьми? Кто-то говорит о гибридах, кто-то вообще о чужеродных видах, которые влияли тысячелетиями на социально-политические и религиозные традиции человечества.

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