Почему некоторые исследователи считают древних правителей Египта не совсем людьми?

Почему некоторые смелые исследователи считают древних правителей Египта не совсем людьми? Кто-то говорит о гибридах, кто-то вообще о чужеродных видах, которые влияли тысячелетиями на социально-политические и религиозные традиции человечества.
Почему некоторые смелые исследователи считают древних правителей Египта не совсем людьми? Кто-то говорит о гибридах, кто-то вообще о чужеродных видах, которые влияли тысячелетиями на социально-политические и религиозные традиции человечества.
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