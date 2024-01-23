В Госдуме назвали указ Зеленского очередным актом позора и дешёвым хайпом

Указ Владимира Зеленского об исторически населенных украинцами территориях России является очередным актом позора и дешевого хайпа, заявила РИА Новости депутат Госдумы от Курской области Екатерина Харченко.
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