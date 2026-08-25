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Океан побил температурный рекорд: впервые за историю наблюдений вода прогрелась до 21,1 °C

Океан побил температурный рекорд: впервые за историю наблюдений вода прогрелась до 21,1 °C

Аномалии температуры поверхности воды на 22 августа 2026 года / ©  Copernicus По данным Службы ЕС по изменению климата Copernicus, 22 августа температура поверхности океана достигла 21,1 °C — это самое высокое значение с 1979 года.

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