Океан побил температурный рекорд: впервые за историю наблюдений вода прогрелась до 21,1 °C

Аномалии температуры поверхности воды на 22 августа 2026 года / © Copernicus По данным Службы ЕС по изменению климата Copernicus, 22 августа температура поверхности океана достигла 21,1 °C — это самое высокое значение с 1979 года.
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