Ешь, работай, люби: ученые посчитали, сколько часов в среднем человек тратит на разные дела

Мы и сами порой не замечаем, на что тратим время и в каких количествах. Ученые Университета Магкилла из Канады проанализировали информацию о распорядке дня людей и выяснили: в среднем человек 9,4 часа каждый день выделяет на получение нового опыта, образование и заботу о своем здоровье.